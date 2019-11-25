Зарубежные СМИ: Какие шансы у Майкла Блумберга стать президентом США?

Миллиардер Майкл Блумберг составит конкуренцию Дональду Трампу на выборах президента США. Бывший мэр Нью-Йорка подал документы для участия в праймериз Демократической партии в нескольких штатах. По его словам, главная цель этой гонки — победить Дональда Трампа и восстановить Америку. В Twitter он написал, что «мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий президента». Американские СМИ отмечают, что Блумберг слишком поздно вступил в предвыборную гонку и его шансы пройти праймериз не так уж и велики. К тому же его действия на посту мэра Нью-Йорка могут оттолкнуть часть демократического электората. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Как отмечает колумнист CNN, Майкл Блумберг — это последнее, что нам нужно (после Дональда Трампа, конечно). Политик трижды был мэром Нью-Йорка и гордится тем, что преобразил город и вернул его к жизни после теракта 11 сентября. Блумберг и впрямь был хорошим мэром, но далеко не для всех. Например, он дискриминировал темнокожих, латиноамериканцев и мусульман. Для этого он запустил две программы — «Задержание и обыск» и надзор за последователями ислама. Как пишет автор материала, ни одна из них не дала реальных результатов, кроме того, что все эти группы чувствовали себя униженными. И даже после того, как суд признал программу «Задержание и обыск» неконституционной, Блумберг продолжил ее отстаивать, почти в трамповских выражениях. И теперь человек, который ясно дал понять, что мусульмане, темнокожие и латиноамериканцы не вписываются в его видение Нью-Йорка, хочет перенести этот подход на всю Америку, заключает колумнист CNN.

The Washington Post пишет о невероятной расточительности Майкла Блумберга. Он довольно поздно подключился к предвыборной гонке и пытается наверстать упущенное с помощью рекламы почти на $150 млн — телевидение, критика Трампа, мобилизация электората. Он мог бы потратить эти деньги рациональнее, считает автор материала. Например, в прошлом году Блумберг сумел обеспечить демократам несколько мест в Конгрессе США, а в следующем мог бы помочь в битве за Сенат, который сейчас контролируют республиканцы. Или можно было бы поддержать медийную кампанию за импичмент Трампа. В любом случае сам факт того, что большие деньги дают такое политическое влияние, в корне недемократичен, считает колумнист The Washington Post. Но Блумберг по крайней мере мог бы употребить это влияние с большей пользой для общества, а вместо этого выдвигается в президенты, чтобы потешить собственное эго.