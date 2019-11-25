Дела костюмные

Это только с виду мужчины выглядят грозными и непобедимыми, внутри же страхов у них не меньше, чем у Каролины в Cтране кошмаров. Вот, например, индивидуальный пошив костюма или пальто — хочется, давно и сильно, но как подступиться, с чего начать и главное, сколько ждать? «Коммерсантъ Стиль» вместе с чемпионом мира по джиу-джитсу и управляющим партнером сети клубов Gymnasium Андреем Купреевым крушат стереотипы, которые обычно удерживают мужчин от заказа индивидуального пошива made-to-measure. Среди брендов, представляющих эту услугу, особое место занимает Ermenegildo Zegna. Шить свой первый рабочий костюм на заказ профессионалы рекомендуют именно у этого старейшего итальянского мужского бренда.

Услугу индивидуального пошива made-to-measure или по-итальянски Su Misura чаще всего заказывают мужчины, которые не могут с ходу подобрать себе готовый вариант из-за нестандартных размеров, а удовлетворить свои потребности в трикотаже, костюме и верхней одежде хотят. Например, низ у такого мужчины 50-го размера, а верх — 54-го, не хватает длины пиджака или рукава. Специально распарывать пиджак никто не станет, а модель нравится не перестала. Выход: заказывать понравившийся костюм по своим размерам. Портные используют лекала модели, которые уже корректируются по фигуре заказчика. Кроме того, это путь для тех, кто хочет заказать нечто особенное, персонализировать, например, свой костюм с помощью цвета ткани или вышитой монограммы.

Пиджак и брюки Ermenegildo Zegna Exclusively For Andrey Kupreev, футболка Ermenegildo Zegna, лоферы Loro Piana, ЦУМ

В ЦУМе мужчины могут заказать повседневный костюм-двойку, формальный вариант с жилетом, сорочку или пальто. Во главе отдела по индивидуальному пошиву стоит итальянец Андреа Асти, главный хранитель сарториальных традиций в команде профессиональных портных. В начале каждого сезона в московском бутике Zegna и VIP пространстве ЦУМа проходят сессии с портными из Италии.

Для входа в мир индивидуального пошива эксперты рекомендуют услугу Zegna Su Misura. Линейка моделей Ermenegildo Zegna отвечает запросам современных мужчин, стремящихся выглядеть актуально, а сам заказ будет после примерок отправлен отшиваться на итальянскую фабрику. «Коммерсантъ Стиль» проследил жизнь одного костюма, сшитого специально для Андрея Купреева портными Ermenegildo Zegna.

Тело

27-летний Андрей Купреев с первого же взгляда поражает статью скандинавского бога Тора: высокий, мощный, со спокойным уверенным взглядом. Казалось бы, разве могут быть у такого красавца сложности с подбором одежды? Однако для мужчин хештег #теловдело имеет совсем другое значение. Купреев — профессиональный борец, на его счету победы в соревнованиях по грэпплингу и джиу-джитсу, но в шоурумах и бутиках его фигуру отнесут скорее к нестандартной. «Если я покупаю одежду европейских брендов, она всегда меньше по размерам, чем я. Поэтому, если хочешь, чтобы все сидело идеально, подгонять придется все равно,— рассказывает Андрей.—У меня, например, есть свои нюансы с ростом (191 см), плечами, талией и даже икрами». Сейчас Андрей весит 102 кг, он готовился к соревнованиям и набирал массу, а до этого худел до 94 кг.

«Я быстро меняюсь в объемах,— хитро улыбается борец.— Поэтому у меня есть одежда под любой мой вес». В гардеробной Андрея висит шесть костюмов, и много пиджаков и брюк, купленных раздельно. Из обуви он предпочитает Loro Piana и явно экспериментирует с цветами — тут есть красные, зеленые и даже желтые лоферы. Стилиста у Купреева нет, роль индикатора «подходит ли этот пиджак к этим брюкам» утром обычно исполняет невеста Александра Маркина.

«Небольшие колебания в весе можно скорректировать — портные в Zegnа могут его все равно подогнать — подраспустить что-то, талию сузить, ножки расширить»,— рассказывает Андрей Купреев. Действительно, в пиджаке возможна корректировка, можно «расставить» 4 см в талии, либо ушить ее. Как правило, портные учитывают пожелание клиента, и, если вес меняется, они оставляют запасы, не срезая излишки ткани. Однако в идеальном мире рекомендуется иметь два комплекта.

Время

«Удовлетворение»,— отвечает Андрей Купреев на вопрос, что он почувствовал, когда надел свой первый костюм, сшитый на заказ. В среднем готовый костюм приедет к заказчику через два-три месяца. На первый взгляд, кажется, что это долго. С другой стороны, можно обойти десятки магазинов, перемерить сотни вариантов, расстроиться и так и не найти «свой костюм». Тогда как заказывая услугу MTM, результат уже не беспокоит, ты в нем уверен на сто процентов. Финальный вид изделия понятен уже на первой примерке, благодаря master garment — прототипу изделия. Так что для бизнесменов и людей, ценящих свое время, индопошив — прогнозируемый вариант с гарантированным финальным результатом.

Пиджак и брюки Ermenegildo Zegna Exclusively For Andrey Kupreev, футболка Ermenegildo Zegna, часы Rolex Day-Date 40 мм в корпусе и на браслете из розового золота, ЦУМ

Снятие мерок занимает 30–40 минут, затем идет процесс выбора ткани костюма и подклада, фурнитуры. Для повторной примерки костюм вернется через 6–8 недель. На вторую финальную примерку можно приехать в ЦУМ или вызвать портного домой. Снятые мерки остаются в архиве компании и позволяют с минимальными временными затратами сделать заказ повторно.

Цена

Готовые костюмы стоят на 20% дешевле тех, что сшиты на заказ. Тем временем индопошив обладает рядом объективных преимуществ. Стоимость костюма, сшитого из базовых и сезонных тканей Zegna, начинается от €3 тыс. и в зависимости от комплектации может доходить до €7 тыс. Костюмы из тканей Zegna Couture высокой категории качества волокна стоят от €10 тыс. Ключевое преимущество костюмов Ermenegildo Zegna по сравнению с другими брендами состоит в высоком качестве тканей базовой категории. Костюм из такой ткани будет стоить все равно дешевле, чем самый дорогой готовый костюм премиум-сегмента.

Пиджак Ermenegildo Zegna Exclusively For Andrey Kupreev, очки Tom Ford, ЦУМ

Помимо классических фактур, в портфолио тканей Zegnа входят легкие немнущиеся ткани, а также широкая палитра цветов. Zegna — компания с полным циклом производства, владеющая всей цепью поставок от пастбища до бутика. Например, костюмы из ткани High Performance благодаря особому плетению нитей складываются без заломов — это качество особенно актуально для путешествующих мужчин. Костюм из самой универсальной и популярной ткани Trophy получается мягким, приятным для тела. Человек целый день носит такой костюм и чувствует себя замечательно.

Границы

«Я борьбой занимаюсь, меня постоянно какие-то мужики трогают, для меня это привычно»,— заливисто смеется Купреев и заверяет, что его личные границы во время примерки никто не нарушал. В целом в среде портных много взрослых мужчин, которые каждый день сталкиваются с натурой, поэтому уже ни на что не обращают внимания. Так что стесняться животика или отсутствия загара нет причин — хорошо скроенный костюм все недостатки сумеет скрыть, а достоинства лишь подчеркнет. Примерка в ЦУМе проводится в корнере Ermenegildo Zegna или в VIP-пространстве в присутствии персонального консультанта и портного. Снятие индивидуальных мерок осуществляется при помощи master garment.

Слева: пальто и платок-паше Brunello Cucinelli, водолазка Dsquared2, брюки Ermenegildo Zegna Exclusively For Andrey Kupreev, очки Celine, часы Rolex Day-Date 40 мм в корпусе и на браслете из белого золота; справа: пальто и свитер Brunello Cucinelli, брюки Ermenegildo Zegna Exclusively For Andrey Kupreev, оксфорды Berluti, напоясная сумка Berluti, ЦУМ

Клиент может выбрать в соответствии со своими предпочтениями крой, подкладку, форму лацканов, карманов, пуговицы. «В процессе примерки надо всегда перепроверять, какие отметки делает конструктор,— делится своим опытом Купреев,— потому что он может услышать одно, а я имел в виду совсем другое. У меня были ситуации, когда ширина лацкана была не та или пуговиц на пиджаке было не три, а две».

Итальянский подход, как оказалось, Купрееву ближе — как и многие молодые мужчины, он предпочитает укороченные брюки, не любит носить ремни. «У меня все брюки на затяжках,— говорит он.— Для меня важно, чтобы были широкие лацканы, и хочется, чтобы подкладка была необычная, чтобы можно было ходить с расстегнутым пиджаком, а подкладка обращала на себя внимание».

Жизнь одного костюма

Свой рабочий костюм Андрей Купреев носит на деловые встречи и официальные мероприятия. «Если делать выбор между “шить или не шить”, то я скажу, конечно же, шить. Да, это дороже и дольше, но от результата ты получаешь такое удовольствие и спокойствие, что это становится важнее всего остального». Рабочий график Андрея начинается с 10 утра и заканчивается в 22 часа. За это время он успевает заняться офисной рутиной, объехать свои клубы, сходить на тренировку. «Сам я уже не тренирую — не успеваю. Это требует времени, сил и эмоций, а этого не хватает»,— рассказывает Андрей. В поездки Андрей берет костюм в кофре, а если же нужен только пиджак, то «кидает» его в чемодан. «Я отдаю его в отеле в прачечную, они гладят его и нормально. Под пальто с широкими рукавами костюм удобно носится, с другими пальто просто накидываю на плечи»,— говорит Купреев.

Ездит Андрей часто — недавно он открыл клуб в Екатеринбурге, бывает в Сочи, на соревнованиях в других городах. Говорит, что в регионах еще есть «мужчины со своим стержнем, порядочностью и убеждениями»: «У нас народ в погоне за выгодой часто забывает про моральные устои. У жителей же мегаполиса мужские принципы несколько размыты». Его отец, бизнесмен Сергей Купреев, привил сыну дисциплину, научил ставить цели и достигать их, отвечать за свои слова и брать ответственность на себя в тех ситуациях, где он принимает решения. Правда, сам он костюмы не носит, он еще крупнее и шире, чем Андрей. «Мы вместе давно не тренировались, но раньше, когда он привозил меня в спортзал, он занимался рядом. Так что у меня не было варианта “закосить” с тренировок. Он и до сих пор тренируется, хотя ему уже 54 года».

Беседовала: Елена Кравцун

Фото: Ксения Поггенполь