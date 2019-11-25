Директор петербургской фирмы заочно признан виновным в мошенничестве

Смольнинский районный суд Петербурга признал виновным гендиректора петербургской фирмы Дениса Жилкина по делу о крупном мошенничестве с недвижимостью. Он заочно приговорен к пяти годам колонии. В настоящее время Жилкин находится в розыске.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, бизнесмен, используя фиктивные договора купли-продажи недвижимости, приобрел право на ряд нежилых помещений на территории города. Кроме того, Жилкин пытался приобрести право на 70/100 долей административного здания на Гороховой улице и 700/1000 долей земельного участка, общая стоимость которых составила 155,9 млн руб., пытался завладеть нежилым помещением в строящемся жилом комплексе «Волна» стоимостью 69,6 млн рублей. Но преступный умысел довести до конца не смог.