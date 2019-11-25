Быть партнером для клиента

В середине ноября Новосибирск с рабочим визитом посетил председатель правления банка «Уралсиб» Константин Бобров. На встрече с журналистами он рассказал, почему банку выгодно обучать представителей малого бизнеса, как будет развиваться кредитование предпринимательского сегмента, и как банк «реабилитирует» клиентов-предпринимателей.



О работе с малым бизнесом

Банки, которые работают в сегменте МСБ, сегодня стремятся к партнерскому формату взаимодействия с клиентами – когда комплексное банковское предложение закрывает большую часть потребностей предпринимателя как с точки зрения предоставления финансовых услуг, так и нефинансовых сервисов. Этот тренд особенно активно развивается на рынке на протяжении последних пяти лет.

Малый бизнес – одно из фокусных направлений для «Уралсиба», по итогам прошлого года банк входит в Топ-5 крупнейших на рынке по объемам кредитования МСБ и является хорошим примером того, как этот тренд на выстраивание партнерских отношений реализуется на практике. Сегодня в банке сформирована экосистема для бизнеса, в рамках которой предприниматели в режиме «одного окна» сегодня могут получить практически полный комплекс продуктов и услуг: кредитные продукты, РКО, гарантии, финансовые и нефинансовые сервисы, а также пройти бесплатное обучение и получить помощь при выборе программы господдержки.

Почему банку выгоден грамотный клиент

«Университет бизнеса» – одна из составляющих этой экосистемы. Его, как бесплатный обучающий проект для малого бизнеса, «Уралсиб» запустил в 2017 году – чтобы помочь предпринимателям получать необходимые навыки и знания для ведения и развития бизнеса, которых им сегодня зачастую очень не хватает.

Это некоммерческий проект, в рамках которого успешные бизнес-коучи, бизнесмены-практики, эксперты в разных областях помогают всем желающим предпринимателям получать комплексные знания для старта и развития собственного дела. Большинство семинаров проходит в онлайн-формате, их сегодня доступно более 150 на самые разные темы, с момента запуска проекта более 160 тысяч человек посетили раздел «Университета бизнеса» на сайте банка. Проводит «Университет» и очные практикумы в крупных российских городах, на которых обсуждаются актуальные для бизнеса вопросы, разбираются конкретные кейсы.

Как говорит председатель правления «Уралсиба», банк заинтересован в том, чтобы иметь экономически грамотных клиентов, у которых риск разориться значительно ниже. С другой стороны образованный предприниматель раньше предъявит спрос на большее количество продуктов, просто потому что он понимает, что это новые возможности для его бизнеса.

В поиске качественного клиента

Банки сегодня находятся в поиске хорошего, качественного клиента, поскольку очень многие представители сегмента не обладают приемлемой кредитоспособностью. Учитывая высокую стоимость риска по сегменту, которая является определяющим фактором при формировании цены кредита – сложно представить ставки на уровне 8-10% без государственной поддержки и без использования специальных государственных программ – льготирования и представления гарантий.

Поэтому одним из серьезных факторов развития доступа МСБ к финансированию являют программы господдержки. Они пока в полной мере не решают проблему высокого риска в сегменте, закрытие которого за счет господдержки довольно ограничено. Тем не менее, эта система развивается по самым разным направлениям, и уже сегодня оказывает определенную поддержку рынку.

Эти ожидания обусловлены, прежде всего, развитием федерального проекта по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. В 2019 году в рамках программы льготного кредитования субъектов МСП планируется предоставить льготных кредитов в размере 1 трлн рублей, а к 2025 году совокупный объем кредитного портфеля МСП – увеличить до 10 трлн рублей

115-ФЗ и «реабилитация» клиентов

Актуальной была и тема блокировок в рамках ФЗ №115 («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), из-за которого банкам страны пришлось еще пристальнее контролировать проводимые клиентами операции.

Банк обязан заранее уведомить клиента о блокировке системы дистанционного банковского обслуживания. При отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции банк также обязан предоставить информацию об основаниях, которые привели к такому решению. Такое информирование позволяет клиенту устранить причины ограничений и повторно обратиться в Банк с заявлением о пересмотре ранее принятого решения. Сейчас в банке к запуску готовится сервис «Белый бизнес». Он поможет клиенту оценивать транзакции и понимать, насколько высока вероятность, что в его отношении будут применены ограничительные меры по работе со счетом.

Сегодня в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» активно используются сложные процедуры для оценки возможностей работы с фигурантами перечня 639-П (куда попадают предприниматели, которым ранее было отказано в открытии счета). И при должной оценке риска клиента, по многим принимается положительное решение о принятии на обслуживание. В рамках процесса «реабилитации» клиентов с 1.05.2018 банк принял на обслуживание более 9 тысяч фигурантов перечня 639-П

Об итогах уходящего года и прогнозе на будущее

Председатель правления банка «Уралсиб» также подвел предварительные итоги деятельности банка в 2019 году, отметив хорошие результаты по целому ряду показателей, включая прибыль. Этот год для банка – начало нового стратегического цикла развития. «Уралсиб» в стратегической перспективе планирует сохранять универсальную модель – работать с розницей, малым, средним и корпоративным бизнесом, а также оказывать услуги на финансовых рынках. Ключевой задачей новой стратегии является сохранение устойчивости бизнеса при любой экономической ситуации.

«Мы готовы к любому сценарию, ведь ответственный предприниматель тестирует себя на устойчивость в самых разных условиях. Мы не прогнозируем кризис, но рассматриваем его в качестве одного из вариантов развития событий. Если посмотреть на нашу отчетность, то там вы увидите запас, который позволит банку не бороться за существование, а сохранить свою бизнес-модель и действовать проактивно», - резюмировал Константин Бобров.