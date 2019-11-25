Адвоката на Кубани подозревают в покушении на посредничество в особо крупном взяточничестве

Руководитель СК СКР по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко возбудил уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты Краснодарского края. Он обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст .30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как сообщили в следственном ведомстве, в июне 2019 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении директора одного из предприятий региона. По версии следствия, адвокат выяснил обстоятельства расследования и сообщил подозреваемому о возможном уводе его от уголовной ответственности за 8 млн руб.

24 июля защитник встретился с директором и передал ему требования должностных лиц. Подозреваемый сообщил о возможности передачи только 5 млн руб., которые он сможет получить после реализации недвижимости. В августе 2019 года адвокат поторопил руководителя предприятия с передачей оговоренной суммы, поскольку последний якобы объявлен в розыск. Предприниматель сообщил об этом в следственное управление СКР по краю.

4 октября заявитель передал адвокату 5 млн руб. на одной из улиц Новокубанска, после чего был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю. В настоящее время он помещен под стражу.

Василий Хитрых