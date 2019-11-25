Более сорока детей отравились бытовым газом в Вадской средней школе

Массовое отравление учащихся бытовым газом произошло в Вадской районной школе в Нижегородской области.

Об этом информирует пресс-служба правительства Нижегородской области, уточняющая, что среди пострадавших 43 ребенка и один взрослый. Согласно распространенной информации, тяжелых отравлений нет, 23 ученика уже прошли осмотр в центральной районной больнице и отпущены домой, остальных продолжают обследовать. Занятия в школе приостановлены.

В качестве возможной причиной отравления называется выброс вещества с газораспределительной станции, находящейся в полутора километрах от школы. Предполагается, что на этом объекте мог произойти выброс одоранта. Эту примесь добавляют к газу для придания ему запаха.

Напомним, что в октябре была закрыта школа № 47 Советского района Нижнего Новгорода. Это произошло после отравления 26 учащихся. В результате проверки было установлено, что один из сотрудников пищеблока являлся носителем дизентерии. 8 ноября был закрыт детский сад № 276 «Антошка» Советского района, когда у нескольких детей обнаружились признаки отравления.