25 ноября, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Более сорока детей отравились бытовым газом в Вадской средней школе

Предполагаемой причиной называется выброс одоранта на газораспределительной станции.

от

Массовое отравление учащихся бытовым газом произошло в Вадской районной школе в Нижегородской области.


Об этом информирует пресс-служба правительства Нижегородской области, уточняющая, что среди пострадавших 43 ребенка и один взрослый. Согласно распространенной информации, тяжелых отравлений нет, 23 ученика уже прошли осмотр в центральной районной больнице и отпущены домой, остальных продолжают обследовать. Занятия в школе приостановлены.

В качестве возможной причиной отравления называется выброс вещества с газораспределительной станции, находящейся в полутора километрах от школы. Предполагается, что на этом объекте мог произойти выброс одоранта. Эту примесь добавляют к газу для придания ему запаха.

Напомним, что в октябре была закрыта школа № 47 Советского района Нижнего Новгорода. Это произошло после отравления 26 учащихся. В результате проверки было установлено, что один из сотрудников пищеблока являлся носителем дизентерии. 8 ноября был закрыт детский сад № 276 «Антошка» Советского района, когда у нескольких детей обнаружились признаки отравления.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Причиной отравления более сорока детей в Ваде называют выброс газа на распределительной станции «Газпромтрансгаз» не согласен с такой оценкой.
Роспотребнадзор будет консультировать покупателей в «черную пятницу» Специалисты напомнят о правах потребителям, привлеченным акциями по распродаже.
Любители парковки на городских газонах принесли в казну 4 миллиона рублей В течение года составлено почти две тысячи протоколов за такого рода нарушения.
Глеб Никитин возглавил рабочую группу по реализации нацпроектов в генсовете «Единой России» Это открывает новые возможности для региона.
Уголовное дело о вымогательстве чиновниками денег у предпринимателей направлено в суд Фигурантами являются двое бывших сотрудников администрации Канавинского района.
Бесплатные пересадки на маршрутах ООО «Лидер-Транс» отменены с 25 ноября Отложенное решение реализовано частным перевозчиком.
Профиль пользователя