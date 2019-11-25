Начальник Приволжской железной дороги заявил о планах увеличить объем инвестиций в инфраструктуру

За три года ОАО «РЖД» направило на реализацию инвестиционных проектов в Саратовской, Астраханской и Волгоградской областей более 89 млрд руб. Об этом сказал начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев на мероприятии, посвященном Дню Приволжской железной дороги в Волгограде.

Господин Альмеев отметил, что в ближайшие пять лет объем инвестиций вырастет до 176 млрд руб.

В качестве завершенного проекта он назвал реконструкцию волгоградского вокзала, которая завершилась к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018.

«Реконструкция волгоградского железнодорожного вокзала завершилась в прошлом году. Теперь на очереди — саратовский. Также в Саратове появится своя детская железная дорога. При этом мы не будем копировать решения, примененные в Волгограде, а попытаемся создать что-то новое с учётом применения передовых технологий. У каждого объекта должно быть свое уникальное лицо»,— отметил Сергей Альмеев.

Сергей Петунин