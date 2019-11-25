Производство мяса на Ставрополье выросло на 6%

За десять месяцев этого года производство мяса в Ставропольском крае составило 465 тыс. т, что на 6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. При этом значительную долю в общем объеме мясной продукции занимает мясо птицы, производство которого выросло с начала года на 30 тысяч т.

«В настоящее время, мясо птицы, баранина и зерно составляют основу экспорта сельскохозяйственной продукции в Ставропольском крае. Ожидается, что укреплению экспортного потенциала регионального АПК поспособствует соглашение, заключенное на минувшей неделе Губернатором Владимиром Владимировым с руководством Группы агропромышленных предприятий ''Ресурс''. Оно предусматривает дополнительные инвестиции в отрасль, направленные на увеличение объемов экспорта сельхозпродукции»,— говорится в сообщении.

Для реализации этих планов в Невинномысске планируют построить птицефабрику, реконструировать городской центр центра дистрибуции и маслоэкстракционный завод. «Ресурс» планирует нарастить экспорт производимой на Ставрополье сельхозпродукции до 120 тыс. т.

Дарья Голякова