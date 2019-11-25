КСП выявила нарушения в МО «Купчино»

Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга в ходе проверки исполнения местного бюджета муниципального образования «Купчино» в период 2017 - 2019 годов выявила нарушения на общую сумму 39 млн рублей.

Большинство нарушений связано с контрактами на благоустройство.

Как пояснили в КСП, в ходе аудита выяснилось, что часть выполненных работ по контрактам были осуществлены ненадлежащим образом, а оплата производилась с несоответствии с контрактами. Кроме того, были обнаружены нецелевые расходы МО , в том числе это касается средств, выделенных на содержание и обеспечение муниципального учреждения культуры «Наш Дом».

Отчет о нарушениях направлен губернатору Петербурга Александру Беглову, в прокуратуру , УФНС и комитет финансов Смольного.