ЧТПЗ выплатит акционерам 1,66 млрд рублей дивидендов

Совет директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» принял решение выплатить 1,66 млрд руб. дивидендов за счет средств чистой прибыли по итогам трех кварталов, сообщает пресс-служба компании. Также на эти цели пойдет часть нераспределенной чистой прибыли в размере 1,33 млрд руб. по итогам прошлых лет, какая именно, не уточняется.

Рекомендованная сумма выплат на обыкновенную акцию составляет 5,45 руб. на одну бумагу по итогам девяти месяцев и 4,37 руб. – по итогам прошлых лет. По словам директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерия Борисова, в дальнейшем компания рассматривает возможность перехода на выплату дивидендов два раза в год.