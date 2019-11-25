Глава Туапсинского района Кубани Анатолий Русин ушел в отставку

Анатолий Русин досрочно сложил полномочия главы Туапсинского района, сообщил официальный сайт муниципалитета. Свое решение господин Русин огласил на внеочередной сессии райсовета в Туапсе.

Анатолий Русин возглавлял Туапсинский район с 2017 года. Вице-губернатор края Андрей Алексеенко, присутствовавший на сессии, поблагодарил руководителя за работу и напомнил о его заслугах при ликвидации последствий разрушительного наводнения в октябре 2018 года. «Глава муниципалитета взял на себя ответственность за спасение людей, а затем и за ликвидацию последствий ЧС», – заявил господин Алексеенко. Вице-губернатор представил депутатам исполняющего обязанности главы Туапсинского района: на эту должность назначен первый заместитель руководителя муниципалитета Виталий Мазнинов.

Анна Перова, Краснодар