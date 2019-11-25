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Путин уволил прокурора Республики Алтай

Президент Владимир Путин своим указом освободил от должности прокурора Республики Алтай Николая Мылицына, говорится на сайте Генпрокуратуры России.

Причины отставки господина Мылицына, который возглавлял республиканскую прокуратуру с сентября 2009 года, не называются. По данным “Ъ-Сибирь”, прокурор уволен в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Службу в органах прокуратуры он начал еще в 1978 году после завершения Свердловского юридического института.

Исполняющим обязанности прокурора Республики Алтай назначен 41-летний Вадим Дымов, занимающий должность первого зама.

Илья Николаев


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