В Еманжелинске осудили бизнесменов, похитивших 54 млн рублей коммунальных платежей

Еманжелинский городской суд вынес приговор по уголовному делу бывшего директора и учредителя теплоснабжающей организации ООО «Уралсервис», обвиняемых в причинении многомилионного ущерба ресурсоснабжающим компаниям («б» ч.2 ст.165 УК РФ) и злостном неисполнении решения суда (ст.315 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, установлено, что соучастники с 2017 года по 2018 год, собирали с населения платежи за коммунальные услуги, при этом предоставляли поставщикам ресурсов ложные сведения об отсутствии средств. Деньгами руководители «Уралсервиса» распорядились по своему усмотрению, обращая их в свою пользу и пользу других лиц под видом осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем необоснованного перечисления на расчетные счета иных подконтрольных коммерческих организаций, оказания благотворительной помощи, покупки ценных бумаг. Сумма причиненного ущерба ООО «Новатэк-Челябинск» превысила 41 млн руб., АО «Газпром газораспределение Челябинск» – 6 млн руб., ПАО «Челябэнергосбыт» – 7 млн.

Суд признал соучастников виновными и приговорил директора ООО «Уралсервис» к 2,5 годам лишения свободы, а учредителя к 4,5 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии-поселении. Учредитель уже находится в местах лишения свободы, отбывая наказание за совершение аналогичного преступления. В 2018 году суд приговорил его к 3,6 годам колонии-поселения за хищение 105 млн руб., предназначенных для оплаты потребленного жителями Еманжелинска.

Имущество осужденных на общую сумму более 52 млн руб. (земельные участки, квартиры, коттедж, автомобиль, блочная котельная, ценные бумаги) находится под арестом.