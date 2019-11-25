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Прокурор утвердил заключение по делу главы Чебаркуля

Чебаркульский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу главы Чебаркуля Сергея Ковригина. Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, дело передано в городской суд.

Следствие полагает, что в результате незаконных действий обвиняемого администрация заключила договоры аренды муниципальных сетей и инженерных сооружений, передав его в пользование двух компаний. Эти действия лишили ООО «Чебаркульводоканал» возможности вести предпринимательскую деятельность, в итоге предприятие недополучило более 900 тыс. руб. прибыли.

Кроме того, по данным следователей, обвиняемый, чтобы не тратить свои деньги на оплату услуг журналистки по подготовке материалов о его деятельности, трудоустроил автора публикаций в МУП «Теплоком». Фактически свои обязанности на этом предприятии она не выполняла, при этом получала зарплату в размере более 65 тыс. руб.

Помимо этого, Сергей Ковригин обвиняется в получении взятки за ранее совершенные действия по заключению договоров аренды городского имущества.

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