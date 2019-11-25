Глеб Никитин возглавил рабочую группу по реализации нацпроектов в генсовете «Единой России»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин стал руководителем рабочей группы по реализации национальных проектов в Генеральном совете «Единой России».

Об этом было объявлено на Съезде партии, прошедшем в Москве 23 ноября.

Руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Евгений Семенов в разговоре с «КоммерсантъFM Нижний Новгород», оценил это назначение, как свидетельство того, что Глеб Никитин входит в число губернаторов, которые пользуются высоким доверием и Президента страны, и председателя правительства, тем более, если учитывать тот факт, что председатель правительства одновременно является и председателем правящей партии. По словам политолога, нижегородский губернатор входит сегодня в круг тех региональных элит, на которые сегодня делаются серьезные ставки.

Говоря о дальнейшем развитии событий, Евгений Семенов отметил возможность двух вариантов. Если Глеб Никитин подтвердит в ближайшее время свою эффективность и то доверие, которое ему оказано, то у Нижегородской области есть реальные шансы начать активно развиваться. Но вместе с тем, не стоит исключать и того, что если Никитин подтвердит свой потенциал и покажет его реализацию на примере Нижегородской области, то регион может с ним расстаться, поскольку он уйдет опять в Москву, откуда и пришел.

Напомним, что 14 ноября Глеб Никитин был избран секретарем НРО партии «Единая Россия».

Ранее «ЪFM НН» сообщал также, что 18 ноября на оперативном совещании в правительстве Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что до 15 декабря будут выставлены оценки реализации нацпроектов в городах и районах Нижегородской области. В случае срыва реализации нацпроектов в отношении чиновников, ответственных за эту работу на местах, будут приняты жесткие решения.