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На трассе М4 «Дон» ускорили мобильный интернет

На территории Ростовской области вдоль трассы М4 «Дон» протяженностью 342 км, появился скоростной мобильный интернет, сообщает управление информационной политики региона.

«В целях увеличения зоны покрытия и улучшения качества предоставляемых услуг сотовой связи на автомобильных дорогах федерального и регионального значения компанией МТС в 2019 году построено и модернизировано 33 базовых станции. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию еще пять»,— передает пресс-служба слова министра информационных технологий и связи Ростовской области Германа Лопаткина.

Напомним, проект по запуску скоростного мобильного интернета вдоль трассы М4 «Дон» является одним из пунктов соглашения между МТС и правительством Ростовской области, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме. Компания в 2018-2020 году инвестирует в развитие инфраструктуры связи и цифровизацию экономики донского региона 3,5 млрд руб.

Дарья Голякова


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