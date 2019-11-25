До конца года на авиаперевозки для башкирских чиновников потратят еще около 3 млн рублей

Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии до конца года выделил из бюджета республики еще 2,999 млн руб. на организацию авиаперелетов по России и за рубеж для официальных лиц республики. Авиакомпанию-подрядчика планируют отобрать на аукционе 2 декабря. В стоимость контракта включены авиаперелеты длительностью около 9 часов, услуги бортпроводника, бортового питания, обслуживание в залах официальных лиц и делегаций. Авиаперевозчик должен предоставить самолет повышенной комфортности вместительностью не менее пяти пассажиров, следует из аукционной документации.

С начала года на фрахтовку самолетов и вертолетов для башкирских чиновников, по данным портала госзакупок, было выделено 30,5 млн руб. Все контракты получило с АО «Ютэйр-вертолетные услуги», которое стало единственным участником тендеров.

Кроме того, в июне власти через госинвесткомпанию «Региональный фонд», которой принадлежат пакеты республики в различных предприятиях, купили у Казанского вертолетного завода (КВЗ, входит в «Вертолеты России») вертолет «Ми-8МТВ-1» для VIP-персон. Стоимость контракта составила 430 млн руб.

Майя Иванова