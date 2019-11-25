Новосибирский депутат предложил вернуть городу НДФЛ

Бюджет Новосибирска имеет шансы вернуть потерянные поступления от сбора налогов на доходы физических лиц, но рецепта по исправлению ситуации пока нет. Такое мнение высказал председатель комиссии горсовета Новосибирска по соцполитике и образованию Николай Тямин при обсуждении проекта бюджета города на ближайшие годы.

По словам депутата, в заксобрании и горсовете думают, каким образом решить вопрос, связанный с выпадающими доходами городского бюджета. «Мы видим реальные подвижки и внимание наших старших товарищей, которых называем депутатами законодательного собрания, к проблемам Новосибирска, а в городе проблем достаточно. Меня, как председателя комиссии и депутата, беспокоит вопрос последующих принятий бюджета, где у города выпадают доходы»,— сказал господин Тямин (цитата по РБК Новосибирск).

Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков сказал, что собираемость НДФЛ в городе составляет более 1 млрд руб., к 2022 году сумма увеличится до 1,2 млрд руб. При этом объем выпадающих доходов прогнозируется на уровне 400 млн руб.

Напомним, решение о перераспределении поступлений НДФЛ в пользу бюджета Новосибирской области принято осенью 2014 года при бывшем губернаторе Владимире Городецком. В результате доля бюджета Новосибирска сократилась на десять процентных пунктов. Обосновывая тогда это решение перед заксобранием, министр финансов региона Виталий Голубенко сказал, что это вынужденная мера, связанная с тем, что Новосибирска область может недополучить 3,8 млрд руб. доходов из-за стагнации российской экономики. Министр пообещал, что по мере того, как поступления в бюджет восстановятся, будет восстановлен и норматив отчислений НДФЛ в местный бюджет.

Илья Галагуз