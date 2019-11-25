Минкульт подтвердил в суде иск по делу «Седьмой студии» на 133 млн рублей

Представитель Минкульта Людмила Смирнова на допросе в Мещанском суде Москвы 25 ноября заявила, что ведомство «в полном объеме» поддерживает иск к подсудимым по делу «Седьмой студии» в размере 133,2 млн руб., передает корреспондент “Ъ”. По словам госпожи Смирновой, сумма сформировалась во время предварительного следствия по делу.

Как сообщила представитель Минкульта, внутреннего аудита в министерстве по работе с «Седьмой студии» не проводилось. Однако, как сообщила подсудимая Софья Апфельбаум, департамент контроля и кадров Минкульта проводил проверку «Платформы», с «этого все началось». Госпожа Смирнова отрицала эти слова и сказала, что если проверки и были, то только в департаменте господдержки искусства и народного творчества, который возглавляла Апфельбаум.

Дело «Седьмой студии» рассматривается в Мещанском суде Москвы второй раз. Повторный процесс начался в начале ноября 2019 года. На первом процессе представители Минкульта, потерпевшей стороны по делу не выступали. При этом подсудимый Кирилл Серебренников призывал министерство «не тушеваться», а сказать, чего именно ведомству «не хватило» на «Платформе».

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Подсудимые по делу: режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин и бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум. Согласно обвинительному заключению, они похитили 133 из 213 млн руб., выделенных Минкультом на проект «Платформа». На сумму ущерба 133 млн руб. заявлен гражданский иск Минкультом к подсудимым. Никто из них вины не признает.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию со слушаний по делу «Седьмой студии».

Роман Дорофеев