На Ставрополье двоих сотрудников ГИБДД осудили на крупные сроки за получение взятки

Двух бывших инспекторов ДПС ГИБДД МО МВД России «Прохладненский» осудили за получение взятки группой лиц по предварительному сговору за незаконные бездействия (п.п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Суд установил, что 15 октября 2016 инспекторы ДПС на перекрестке с круговым движением дорог «Прохладный — Советская — Новопавловск — Прохладный - Моздок» в пределах административных границ КБР остановили автомобиль. Полицейские потребовали с водителя 30 тыс. руб., угрожая привлечь к административной ответственности и изъять автомобиль. Однако мужчина обратился в спецслужбы и перечислил взятку, действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

Одного из бывших полицейских суд приговорил к семи с половиной а другого — к семи годам лишения свободы. Оба подсудимых оштрафованы на 200 тыс. руб.

Дарья Голякова