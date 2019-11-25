Руководитель управления жилищных отношений Олег Зацепин провёл очередной приём граждан

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На личном приёме побывали более 10 горожан. Часть обратилась с вопросами, касающимися расселения ветхого и аварийного жилья, также задавались вопросы о возможности в ходе расселения улучшить свои жилищные условия.

Интересовали юридические тонкости, касающиеся процедуры признания жилья аварийным.

Так, группа жителей расселяемого дома по улице Депутатской, 7 интересовалась перспективами расселения и возможными вариантами реализации своих прав.

— Вам будет предложено жилье, специально приобретенное для этого за счет бюджетных средств. Вместо квартир собственники по желанию могут получить денежную компенсацию, - пояснил руководитель управления жилищных отношений Олег Зацепин.

Жители дома по улице Нарвская, 8 просили разъяснить процедуру признания их жилых помещений не пригодными для проживания, что руководитель управления и сделал.