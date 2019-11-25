Средняя зарплата в Татарстане выросла до 36,2 тысячи рублей

В Татарстане средняя заработная плата работников предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, за девять месяцев 2019 года составила 36,2 тыс. руб., что на 5,6% больше прошлогодних данных. Статистику опубликовал Татарстанстат.

При этом реальная зарплата с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги по итогам девяти месяцев 2019 года составила 101,1% к прошлогоднему периоду.

Напомним, что по итогам восьми месяцев 2019 года средняя зарплата в Татарстане составила 36,1 тыс. руб., что на 5,4% больше прошлогодних данных.

"Ъ-Казань"