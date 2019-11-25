Военнослужащий в Краснодаре убил молотком сожительницу и ее маленького сына

Южный окружной военный суд в Краснодаре признал младшего сержанта запаса Виктора Бондаренко, проходившего службу по контракту в войсковой части 65384, базирующейся в городе Шали Чеченской Республики, виновным в убийстве сожительницы и ее малолетнего сына, совершенном с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему назначено лишение свободы на срок 21 год с отбыванием в колонии строгого режима. Помимо этого ему надлежит выплатить потерпевшей стороне 2 млн руб.

Как сообщили в Военном следственном управлении СК РФ по Южному ВО, 11 января текущего года Бондаренко, находясь в квартире матери, нанес своей сожительнице и ее малолетнему сыну удары молотком по голове, от которых они скончались на месте. В тот же день он нанес своей матери удары молотком по голове, однако убить ее не смог, поскольку женщина убежала и ей была своевременно оказана медицинская помощь.

После неудачной попытки самоубийства, сержанта доставили в краевую клиническую больницу № 1 имени Очаповского, где он написал явку с повинной и дал признательные показания. По результатам комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы Центра психиатрии и наркологии имени Сербского контрактник был признан вменяемым.

Василий Хитрых