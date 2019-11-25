«Дочка» Сбербанка откроет складской комплекс рядом с Кольцово

Компания «СберЛогистика» (дочерняя структура Сбербанка) подписала договор по аренде 25 тыс. кв. м в логистическом парке класса А «Высота» в Екатеринбурге. Компания сможет начать операции по доставке и хранению товаров уже в 2019 году, пояснили “Ъ-Урал” в компании Knight Frank, которая выступила консультантом сделки. В компании отметили, что сделка войдет в топ-10 крупнейших на региональных рынках по итогам 2019 года.

Логопарк «Высота» расположен на юго-востоке Екатеринбурга, на границе с аэропортом Кольцово. Общая площадь складских помещений парка составляет 110 тыс. кв. м. В логопарке уже работают крупнейший собственник складских помещений в Екатеринбурге — SVX Logistics, компании Centek и «Ферронордик Машины» (официальный дилер Volvo CE в России), «Деловые линии», «BoxBerry», «Строительный двор», «ПЭК» и другие.

«СберЛогистика» — универсальная логистическая платформа, развивающая собственную инфраструктуру и партнерские сети доставки для корпоративных и частных клиентов по всей России. Компания была учреждена ПАО «Сбербанк» в мае 2019 года. В рамках «Сберлогистики» Сбербанк, сервис Shiptor, а также сеть постаматов PickPoint 19 июня 2019 года объявили о старте проекта по приему и выдаче посылок для физических лиц. У компании собственные курьерские сети в 19 городах и 6 тыс. точек выдачи посылок.

Директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко отметил, что подобранные для «СберЛогистики» помещения в «Высоте» отвечают всем требованиям платформы и позволят обеспечить ее эффективную работу на всей территории Екатеринбурга и Свердловской области.

«Мы развиваем федеральную складскую инфраструктуру с едиными стандартами качества услуг по хранению и фулфилменту (комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки) по всей России. В Москве и Санкт-Петербурге уже открыты склады, до конца года начнут работу склады во Владивостоке и Ростове-на-Дону», — прокомментировал гендиректор «СберЛогистики» Сергей Малышев.

Татьяна Дрогаева