Уголовное дело о вымогательстве чиновниками денег у предпринимателей направлено в суд

Обвинительное заключение в отношении двух бывших муниципальных чиновников утверждено прокуратурой Нижнего Новгорода.

Сергей Муратов и Валерий Мякишев предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

В бытность свою начальником отдела развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Канавинского района, Сергей Муратов, по версии следствия, зарегистрировал некоммерческое партнерство «Ассоциации развития предпринимателей, предприятий и потребительского рынка Нижегородской области», которое он представлял предпринимателям, как якобы учрежденное районной администрацией. При этом офис Ассоциации находился в одном из кабинетов администрации. Обвинение намерено доказать, что чиновник предлагал индивидуальным предпринимателям вступить в некоммерческое партнерство, причем вступительный взнос составлял 3 тысячи рублей, а ежемесячные взносы – 5 тысяч рублей. В отношении тех, кто отказывался это сделать, организовывались проверки принадлежащих им торговых объектов. Некоммерческое партнерство возглавляла знакомая Сергея Муратова Татьяна Малова, а его подчиненный Валерий Мякишев осуществлял юридическое сопровождение.

Напомним, что по похожему обвинению в 2002 году был осужден бывший глава Канавинского района Вячеслав Сащенков.