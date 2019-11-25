«Цифровое» образование: пусть никто не останется лишним

В исторически короткий период — охвативший, фактически, всего два века — мир пережил три промышленных революции, всякий раз стакиваясь с острым кадровым дефицитом. Неважно, о каких именно специалистах шла речь — инженерах-путейцах, энергетиках или программистах: каждый новый виток технологического прогресса требовал быстрого и эффективного ответа со стороны системы образования. Сегодня мир стоит на пороге четвертой — «цифровой» — революции, а значит, возникает необходимость внедрения новых цифровых образовательных технологий.



Система образования — один из наиболее консервативных социальных институтов, что обусловлено естественным традиционализмом самого общества. С одной стороны, эти качества позволяют системе (и обществу) сохранять внутреннюю целостность, обеспечивать надежный трансфер традиционных ценностей, с другой — именно консервативность мешает системе образования гибко реагировать на запросы экономики, залог эффективности которой заложен в инновациях, то есть в постоянном обновлении.

Сегодня человечество с удовольствием пользуется плодами прогресса — информационной доступностью, цифровыми сервисами и услугами, неограниченными коммуникационными возможностями, одновременно испытывая очевидную тревогу при виде изменений, которые несет с собой глобальная цифровизация, требуя ограничить ее распространение, но и принимая в штыки любую инициативу регуляторов. Тем не менее, подобная реакция общества на глобальные перемены, происходящие во всех сферах жизни, — естественна и, более того, единственно возможна. Однако ровно таким же естественным процессом является широкое внедрение цифровых образовательных инструментов — не по чьей-то злой воле, а потому что мир изменился. Новый мир ставит перед социумом и государством новые вызовы и требует адекватных ответов.

«Преимущество ситуации и ее ужас состоят в том, что границ цифровизации не существует. Нет ни одной сферы деятельности, которую нельзя было бы полностью перевести „в цифру“, — подчеркивает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. — Нам только предстоит определить границы между человеческим и технологическим, между приватностью и безопасностью. „Цифра“ становится вопросом политическим, и те, кто еще несколько лет назад был ярым сторонником цифровизации, сегодня обязаны задуматься об ограничителях».

Один из наиболее очевидных вызовов — кадровый вопрос. Как сказано выше, цифровизация проникает всюду, в первую очередь затрагивая производство и сферу услуг. Профессии, казавшиеся совсем недавно вечными, либо исчезают, либо требуют от исполнителя новых навыков. Мало того, однажды полученная «цифровая» специальность требует постоянного обновления знаний и актуализации компетенций — чтобы успеть за трансформацией рынка труда.

По оценкам экспертов «Ворлдскиллс Россия», к 2030 году кадровый дисбаланс в мире превысит 1,4 млрд человек, а потери мировой экономики от несоответствия квалификации работников запросам рынка труда достигнут 5 трлн долларов. Речь идет не только о выпускниках вузов и колледжей. Изменения, приобретающие лавинообразный характер, ударят по представителям всех возрастных категорий, в первую очередь, по людям, уже получившим образование.

Меры, предпринимаемые государством в этой области, с одной стороны, несут вынужденный характер, а с другой — направлены на то, чтобы использовать энергию, возникающую при смене экономической формации, для повышения уровня жизни граждан, а также создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Ведь перемены — это не только новые вызовы, но и новые возможности.

Национальные проекты, разработанные на основе Майского указа Президента, содержат ряд инициатив, направленных на повышение качества и доступности образования на всех уровнях: от дошкольного и школьного до профессионального, высшего и дополнительного. В частности, нацпроект «Образование» включает несколько федеральных проектов, прямо декларирующих эти цели. При этом, начиная со школьного уровня, особое внимание уделяется широкому внедрению образовательных подходов, основанных на современных информационных и коммуникационных технологиях.

«Решение кадрового вопроса в условиях формирования цифровой экономики подразумевает не только подготовку специалистов в области информационных технологий. Уже сегодня цифровая составляющая интегрирована в базовые процессы самых разных секторов — от промышленности до медицины, — отметил министр науки высшего и образования Российской Федерации Михаил Котюков. — Рынок технологий быстро меняется, и университетам необходимо не просто учитывать эти изменения, а предсказывать их. Развитие образовательных программ должно идти с учетом глобальных вызовов времени. Мы не можем игнорировать эти вызовы, нужно искать самые современные практики для того, чтобы давать на них ответы».

Значит ли это, что учителей и преподавателей заменит планшет или смартфон? Вовсе нет. Точно так же, как появление цифрового дневника не отменило необходимости его проверять, а электронных классных досок — писать на них. Внедрение цифровых образовательных инструментов в вузах и колледжах также не предполагает отмены традиционных занятий в аудиториях или лабораториях. На сегодняшний день речь идет лишь о включении элементов онлайн-обучения — электронных курсов, симуляторов и т. д. — в образовательные программы. В основе лежит принцип смешанного обучения: современные технологии позволяют повысить эффективность преподавания за счет большей визуализации материала, помогают развить личностные качества студентов — умение планировать, самодисциплину, чувство ответственности. При этом учащиеся из самых отдаленных регионов получают доступ к онлайн-курсам, которые подготовлены и сопровождаются профессорами ведущих университетов страны, а преподаватели — возможность постоянно актуализировать содержание лекций.

Подобный подход находит понимание как со стороны образовательного сообщества, так и со стороны обучающихся. Согласно данным социологического исследования «Восприятие онлайн-обучения», проведенного компанией «Айфорс», оператором ВЦИОМ, в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ», 87% студентов вузов и СПО, а также 76% преподавателей позитивно относятся к образовательным онлайн-технологиям. Из числа опрошенных представителей компаний-работодателей положительно к этому относятся 73%, а 68% согласны с тем, что развитие онлайн-обучения — одно из ключевых условий решения задачи по модернизации образования.

Нельзя сказать, что цифровизация образования — это процесс, инициированный исключительно сверху. По данным Yandex и «Нетологии», в обществе существует устойчивый и растущий спрос на получение новых знаний и компетенций с помощью электронных курсов. По данным проведенного этими компаниями совместного исследования, средний чек россиян за курсы, тренинги и мастер-классы в интернете год от года увеличивался более чем на 20%, а оборот рынка онлайн-образования — более чем на 60%. Однако при этом возникает насущная необходимость сформулировать некие общие и понятные потребителю стандарты качества, создать систему оценки образовательного контента — с помощью экспертного сообщества, работодателей и самих слушателей онлайн-курсов.

Еще одним важным направлением цифровизации образования является воспитание у школьников и студентов стремления к саморазвитию. Принцип непрерывного образования в течение жизни предполагает, что учащийся осознает его необходимость, овладевает знаниями не из-под палки, а потому что хочет и умеет учиться. Понятно, что новые подходы, ориентированные на развитие таких навыков, рождаются в самой системе образования, а затем поддерживаются и масштабируются государством.

«Сегодня НИТУ „МИСиС“ готовит ученых и инженеров будущего, лидеров цифровой экономики, обладающих развитыми „мягкими“ навыками, глубоким пониманием актуальных технологий, способных в совместной работе решать важнейшие научно-технологические задачи национального и глобального масштаба. Разработки, которые ведутся в наших лабораториях и центрах, направлены на решение самых актуальных задач, стоящих перед академическим и бизнес-сообществом: в области квантовых технологий и вычислений, биомедицины и биоинженерии, рационального ресурсоиспользования, создания новых материалов и поиска инженерных решений для проектов уровня MegaScience, — рассказывает ректор НИТУ „МИСиС“ Алевтина Черникова. — Чтобы оставаться востребованным в быстроменяющемся мире, современный специалист должен быть мотивирован на постоянную самореализацию и готовность учиться непрерывно».

Минобрнауки России уделяет большое значение поддержке инициатив университетов, направленных на развитие и внедрение новых образовательных технологий. В 2015 году восемь ведущих вузов страны — МФТИ, ВШЭ, УрФУ, МГУ, НИТУ «МИСиС», ИТМО, СПбГУ и СПбПУ — создали Национальную платформу открытого образования, где сегодня размещены более 400 онлайн-курсов, разработанных преподавателями этих университетов. В 2016 году был дан старт реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» («СЦОС в РФ»), паспорт которого был утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию. Цель проекта — создание условий для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного пространства.

В рамках проекта создан и проходит апробацию портал-агрегатор online.edu.ru, объединяющий около 40 образовательных платформ и предлагающий слушателям более тысячи онлайн-курсов по десяткам направлений подготовки. Слушателями могут быть как студенты вузов и колледжей, реализующих образовательные программы, которые частично осваиваются с использованием онлайн-курсов, так и любой желающий — вне зависимости от возраста и имеющегося образования. В настоящее время в проекте принимают участие более 120 организаций высшего образования и свыше 40 — среднего профессионального. В качестве пользователей ресурса зарегистрировано более 700 тысяч студентов и других слушателей, которые прошли обучение на онлайн-курсах, представленных на портале, свыше четырех с половиной миллионов раз.

Отдельная большая работа ведется в области подготовки преподавательских кадров. На базе десяти университетов страны открыты Региональные центры компетенций в области онлайн-обучения, где уже прошли профессиональную подготовку тысячи сотрудников образовательных организаций. Как свидетельствуют данные исследования «Айфорс», у 77% опрошенных преподавателей вузов и у 49% преподавателей колледжей уже имеется опыт участия в разработке и применении онлайн-курсов.

«Региональные центры компетенций в области онлайн-обучения, установившие множественные связи с вузами и колледжами на местах, сегодня исполняют роль коммуникационного узла, проводника новых идей и подходов, обладают определенным кредитом доверия со стороны образовательного сообщества, — отмечает Председатель Координационного совета РЦКОО Александр Волков. — Руководители образовательных организаций осознают, что изменения, связанные с широким применением цифровых образовательных технологий, подразумевающие персонализацию обучения, возможность выбора студентами индивидуального трека развития, неизбежны. Но существующая система консервативна. Главный вызов, стоящий сегодня перед вузами, — найти верный путь реализации этих решений».

Стоит подчеркнуть, что онлайн-обучение — это лишь один из аспектов процесса цифровизации профессионального и высшего образования. Впереди большое количество планов и инициатив, предусмотренных федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Динамично изменяющийся рынок труда, характерный для постиндустриальной экономики, требует от системы образования внедрения новых подходов для реализации принципа обучения каждого человека на протяжении всей его жизни. И возможность строить персональные траектории развития — не только профессионального, но и личностного — имеет принципиальное значение.