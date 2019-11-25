Отменено решение о возбуждении уголовных дел в отношении директора саратовского вуза

Решения о возбуждении уголовных дел в отношении директора Саратовского филиала Института государства и права РАН Александра Малько являются «преждевременными».

К такому выводу пришло управление по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры области по итогам проверки.

Как уточнили в надзорном ведомстве, о несогласии с возбужденными в отношении него делами по статье «присвоение» заявил сам господин Малько. Он пришел на личный прием к прокурору области Сергею Филипенко.

В настоящее время постановления о возбуждении уголовных дел отменены, нарушения закона устранены.

Уголовное дело в отношении господина Малькова возбуждала региональная полиция. Следствие посчитало, что он использовал свое служебное положение и издавал приказы о начислении себе выплат, премий и стимулирующих надбавок. Сотрудники полиции установили семь эпизодов начислений на сумму более 38 тыс. руб. в период с 2012 по 2018 год. Уголовные дела были возбуждены по фактам присвоения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Марина Ковалева