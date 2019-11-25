Ростовские таможенники изъяли у контрабандистов более 20 обезьян

Сотрудники Ростовской таможни и региональных органов безопасности остановили на приграничной территории легковой автомобиль, двигавшийся через российско-украинскую границу вне пункта пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В багажнике машины находились 22 обезьяны. Предположительно, это зеленые мартышки, попадающие под действие конвенции СИТЕС. Животные сидели в пластиковых коробках-переносках. При этом документов на груз у водителя не было.

Всех животных передали в Краснодарский зоопарк, где они находятся под ветеринарным надзором. Сейчас правоохранители проводят в отношении нарушителей комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Дарья Голякова