Зять Дмитрия Рыболовлева избран сенатором Уругвая

Уругвайский бизнесмен Хуан Сартори, муж старшей дочери российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева Екатерины, избран сенатором Уругвая. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на телеканал Teledoce.

До этого политик собирался баллотироваться на пост президента страны, но проиграл на партийных праймериз другому кандидату.

Хуан Сартори родился в Монтевидео, учился в Гарварде и на экономическом факультете университета Лозанны. В Швейцарии он познакомился с дочерью российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева Екатериной. В 2003 году 22-летний Сартори создал в Женеве управляющую компанию Union Capital Group. В 2008 году он продал команде менеджеров компанию, активы под управлением которой оценивались в $1 млрд, и сосредоточился на агропромышленном бизнесе.

Екатерина Рыболовлева и Хуан Сартори поженились в 2015 году. Спустя три года Хуан Сартори купил 20% английского футбольного клуба «Сандерленд» за 3 млн фунтов.