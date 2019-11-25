Балахнинский бумкомбинат направит 350 млн рублей на выплату дивидендов

Собрание акционеров АО «Волга» (Балахна бумкомбинат) утвердило предложенный советом директоров компании размер дивидендов. По итогам девяти месяцев года на одну обыкновенную акцию выплатят 29,64 руб. Уставный капитал компании разделен на 11,8 млн акций, и общая сумма вознаграждения составит, таким образом, чуть более 350 млн руб.

В 2018 году по итогам девяти месяцев акционерам было выплачено всего 360 млн руб. Размер дивиденда за одну обыкновенную акцию составил тогда 30,48 руб.

Добавим, что по итогам третьего квартала этого года выручка бумкомбината выросла на 19,35% до 7,4 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 45,9% до 741 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Волга» было зарегистрировано в Балахне в 1994 году. Уставный капитал составляет 1,1 млрд руб., основным видом деятельности является производство бумаги. Гендиректором предприятия является Сергей Пондарь, владелец – Шалва Бреус. По итогам 2018 года при выручке в 8,96 млрд руб. прибыль предприятия составила 1,25 млрд руб

Анастасия Еремина