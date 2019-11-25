Армавирский драмтеатр получил 5 млн рублей на улучшение материально-технической базы

Армавирский театр драмы и комедии получил 4,97 млн руб. на улучшение материально-технической базы и постановку нового спектакля. Как сообщила региональный координатор проекта «Культура малой Родины», депутат Светлана Бессараб, на полученные средства театр обновил кресла в зрительном зале, а также закупил световое и звуковое оборудование.

Кроме того, деньги пошли на премьеру спектакля «Гроза» по пьесе Александра Островского. С показа этой постановки театр открыл новый сезон. По словам директора учреждения культуры Александра Абеляня, в планах в 2020 году получить средства на два гастрольных автобуса, а в 2021 году – заменить все механизмы сцены.

Василий Хитрых