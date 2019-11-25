Главное событие на рынке недвижимости Уральского региона в 2019 году! Рождественский саммит РГУД

«Итоги 2019 года на рынке недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области»

Эксперты в сфере строительства и управления недвижимостью соберутся 5 декабря в отеле Angelo, традиционной площадке для встречи профессионалов рынка недвижимости, на которой подводят итоги уходящего года и дают прогноз развития отрасли.

Задачи практической конференции: понять тенденции развития рынка, дать ценовые ориентиры во всех основных сегментах недвижимости. Профессиональное сообщество девелоперов считает необходимым начать обсуждение планов участия в проектах, связанных с Универсиадой-2023 и подготовкой к 300-летию Екатеринбурга, а также основных проблем отрасли в 2019 и последующих годах.

Конференция ориентирована на руководителей крупнейших компаний – операторов рынка коммерческой, жилой и промышленной недвижимости в различных сегментах, представителей администрации, банковского сообщества, риэлторов, экспертов в области коммерческой недвижимости, консультантов, представителей СМИ Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Тюмени и других городов Уральского региона, Москвы, Санкт-Петербурга, международных специалистов рынка недвижимости.

5 декабря будут определены приоритетные проблемы в сфере недвижимости на текущий момент и сформулированы предложения профессионального сообщества по их решению. Эксперты обсудят планы, инвестиционные перспективы Екатеринбурга и Свердловской области на 2019 и последующие годы и возможности их реализации.

Участие в саммите, проводимом под эгидой РГУД, – отличная возможность для тех, кто хочет быть в курсе планов, новых проектов и задач девелоперского сообщества региона.

На саммите будут подведены итоги конкурса журналистов «ГУД MEDIA AWARDS Екатеринбург-2019» и состоится награждение победителей.

Традиционный Рождественский саммит организует Региональное представительство Российской Гильдии управляющих и девелоперов по Екатеринбургу и Свердловской области. Саммит проходит при поддержке Правительства Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга, Комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

Регистрация участников по телефонам (343)253-12-13, 8 912 67 52 888, sammitekb@mail.ru

https://summit.rgud.ru/