Бесплатные пересадки на маршрутах ООО «Лидер-Транс» отменены с 25 ноября

Решение об отмене бесплатных пересадок на автобусных маршрутах, обслуживаемых частным перевозчиком ООО «Лидер-Транс», реализовано с 25 ноября.

Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщил руководитель организации Эдуард Степанов.

Поясняя мотивы этого решения, собеседник «ЪFM НН» подчеркнул, что тариф, предусматривающий возможность бесплатной пересадки на автобус частного перевозчика с других видов маршрутного транспорта, экономически не обоснован. Он также сказал, что компания «Лидер-Транс» будет в установленные законом сроки до 15 декабря подавать заявку в министерство транспорта Нижегородской области на включение этой организации в реестр на перевозку льготных категорий граждан. Эдуард Степанов также подтвердил, что в случае пересмотра городской администрацией тарифа, подразумевающего пересадку, с учетом экономической целесообразности его организация будет готова вновь подключиться к предоставлению данного вида услуги.

Напомним, что ООО «Лидер-Транс» стал первым и пока единственным частным перевозчиком в Нижнем Новгороде, который добровольно подключился к предоставлению пассажирам услуги бесплатной пересадки, что позволяет оплатить проезд всего один раз за все время поездки несколькими автобусами или разными видами маршрутного транспорта. Однако в конце октября перевозчик проинформировал пассажиров об отмене данной услуги с 1 ноября. Комментируя это решение на «КоммерсантъFM Нижний Новгород», Эдуард Степанов сказал тога, что перевозчик рассчитывал, что на отмену семи дублирующих маршрутов, что, на его взгляд, следовало сделать в соответствие с документом планирования. Кроме того, он говорил о затягивании с выдачей ему документов, позволяющих организации претендовать на перевозку льготных категорий граждан.

Эдуард Степанов также сообщил 1 ноября в интервью «ЪFM РР», что поскольку речь идет об изменении тарифа, то перевозчик обязан уведомить об этом городской департамент транспорта за 30 дней. Поэтому реализация принятого в октябре решения отложена до 25 ноября. Руководитель ООО «Лидер-Транс» также выражал надежду, что проблемные вопросы будут урегулированы за это время. Однако, судя по тому, что бесплатные пересадки отменены перевозчиком с сегодняшнего дня, ситуация не сильно изменилась.