Глава Адыгеи вошёл в состав Высшего Совета Партии «Единая Россия»

Глава Республики Адыгея принял участие XIX съезде Партии «Единая Россия». В ходе его работы Президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Партии Дмитрием Медведевым обозначены приоритетные задачи «Единой России» на ближайший период.

Также в соответствии с Уставом Партии прошла ротация руководящих органов «Единой России». По итогам голосования Глава Адыгеи, секретарь Адыгейского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Мурат Кумпилов избран членом Высшего Совета Партии. До этого руководитель республики входил в состав Генсовета Партии.

Глава Адыгеи отметил, что с повышением партийного статуса возрастает уровень ответственности и требований к себе, органам власти за развитие региона и страны в целом.

По итогам участия в съезде Партии Мурат Кумпилов также подчеркнул, что руководством «Единой России» даны четкие задачи и ориентиры работы. Все они созвучны главной цели, которую обозначил Президент РФ Владимир Путин, - повышение качества жизни граждан. И особая роль в этом отводится «Единой России» - авторитетной политической силе, способной системно воплощать в жизнь масштабные проекты.

Мурат Кумпилов отметил, что республика проводит системную работу в рамках нацпроектов. Кроме того, в Адыгее реализуется 15 партпроектов, в их числе - «Городская среда», «Детский спорт» и «Культура малой Родины». Вся эта работа находит положительные отзывы населения.

«Самое главное - люди видят перемены и понимают, что за ними стоит партия власти. Более того, они начинают сами активнее участвовать в проводимых преобразованиях. И дальнейшая наша работа будет конкретной, последовательной, в диалоге с жителями региона. Люди должны быть уверены в том, что все наши действия направлены на благо республики», - отметил Глава Адыгеи.

В связи с этим большая роль в деятельности Партии на местах отводится активизации обратной связи с населением, работе общественных приемных Председателя Партии Дмитрия Медведева. Для их совершенствования планируется за 2020 год преобразовать приемные в многофункциональные партийные центры, куда можно будет прийти и узнать о партийных проектах, вступить в Партию.

Особый акцент делается на привлечение молодежи к партийной работе. Основой для этого, считает Глава Адыгеи, являются уже действующие в республике механизмы: последовательно реализуются задачи по поддержке талантливой молодежи, созданию социальных лифтов, формированию кадрового резерва. Еще одно важное направление, которому уделяется серьезное внимание, - защита прав гражданин, развитие и поддержка НКО, гражданских инициатив.

«Я приветствую эти решения. Новое время требует новых решений, ориентированных на запросы общества. К тому же механизм налаживания обратной связи с населением в республике отработан. Уверен, новые партийные центры станут дополнительным эффективным инструментом в формировании социальной справедливости, позволят оперативно и действенно реагировать на обращения граждан», - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что «Единая Россия» в республике сохраняет лидирующие позиции, но предстоит приложить максимум усилий для выполнения наказов избирателей и эффективной реализации проектов партии.