В Оренбуржье осудили владельца гостиницы, обвиненного в гибели трех постояльцев

Гайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего предпринимателя, владеющего гостиницей и баней. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Суд установил, что в 2018 году трое постояльцев гостиницы получили смертельное отравление окисью углерода в помещении бани, где эксплуатировалась печь с не отвечающими требованиям дымоходом и вентиляцией. Владелец отеля позже предлагал заместителю руководителя следственного органа, в чьем производстве находилось возбужденное уголовное дело, взятку в размере 700 тыс. рублей.

Бизнесмен признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238). Предприматель также обвинен в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Суд приговорил владельца гостиницы к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Предприниматель также должен заплатить штраф в размере 14 млн руб.

Андрей Сазонов