Донат Мухаметшин разложит бизнес на цифры на форуме Ak Bars Business Drive 2019

28 ноября в Казани пройдет деловой форум Ak Bars Business Drive 2019. Все спикеры — бизнесмены-практики с несколькими успешными проектами, а не просто коучи из социальных сетей. Они расскажут о своем опыте построения бизнеса с нуля, преодолении сложностей по масштабированию, юридических и налоговых тонкостях. Советы спикеров помогут начинающим и опытным предпринимателям в развитии своих проектов.

На форуме выступит известный бизнесмен из Казани Донат Мухаметшин с темой «Как все просчитать и не просчитаться». Донат основал несколько востребованных в городе проектов — кафе Chalbar, IT-компанию Fantasy Technology и бар Bazzar, который он открыл всего за два месяца.

«Я расскажу о цифрах в бизнесе, своих результатах, и как мне удается сохранить драйв.

• Финансы поют романсы? Где заканчиваются деньги бизнеса и начинаются твои личные?

• Жизнь без инвестиций — миф или реальность?

• Кассовый разрыв, что еще может «порваться» в этот момент?».

Регистрируйтесь на сайте Ak Bars Business Drive. Форум проводится Ак Барс Банком для предпринимателей и руководителей бизнеса. Участие бесплатно, количество мест ограничено.

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