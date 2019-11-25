Краснодарское УФАС оштрафовало сеть «ВКонтакте» за непредставление информации

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал законным постановление Краснодарского УФАС России о наложении штрафа в отношении ООО «В Контакте» и отказал представителям социальной сети в удовлетворении заявленных требований.

Как сообщили в антимонопольном ведомстве, основанием для вынесения постановления о наложении штрафа послужило непредставление информации о владельце группы в «В Контакте», посвященной жилому комплексу «На Клубничной» в Сочи. Поступок представителей соцсети, по данным регионального УФАС, является административным нарушением. За это с общества подлежит взысканию 20 тыс. руб.

После решения краевого управления о привлечении общества к ответственности, ООО «В Контакте» обжаловало постановление в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Арбитраж северной столицы не нашел оснований для удовлетворения заявленных требований.

Указанная группа в «Вконтакте» содержит информацию о сочинском ЖК «На Клубничной» – трехэтажном жилом доме в Центральном районе курортной столицы по улице Клубничной, 46. Указанный объект еще в начале 2018 года был признан самостроем и подлежащим сносу.

Василий Хитрых