Более трехсот домов в Советском и Нижегородском районах остались без отопления Авария произошла на участке теплосети на улице Головнина.

Масштабные отключения отопления произошли по утро 25 ноября в Советском и Нижегородском районах.

Жители улицы Горького еще ночью жаловались, что батареи стали холодными, а затем аналогичные сообщения стали поступать в соцсети от жильцов других улиц. Утром информацию об инциденте подтвердили в ООО «Теплоэнерго», сообщив, что по состоянию на 7:00 специалисты предприятия проводят ремонтно-восстановительные работы на участке теплосети в районе улицы Головнина, 10. Определено место повреждения, ведется демонтаж поврежденного участка. На месте работают одиннадцать специалистов и пять единиц техники. Параметры теплоносителя снижены в 302 домах.

Председатель Союза собственников жилья Нижегородской области Наталья Шартанова, одной из первых забившая тревогу в соцсетях, напомнила «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что это уже не первое отключение отопления, происшедшее в Нижнем Новгороде в ходе нынешнего отопительного сезона. По ее словам, нынешней осенью тепло отключают уже в четвертый раз, и такого не было ни в одну зиму. Она конкретизирует время инцидента, говоря, что отключение произошло в 2 часа ночи. Коммунальная активистка оценивает данный случай, как вопиющий, и выражает недоумение в связи с тем, что ситуация не берется на контроль ни прокуратурой, ни властями.

По информации сетевого издания «Патриоты Нижнего», авария произошла на магистральном трубопроводе диаметром 700 миллиметров. Как правило, после таких аварий требуется время для проведения регулировки систем отопления.