На пути к увеличению экспорта

В Самаре прошел форум «Сельскохозяйственный бизнес. Точки роста и инновации», который был организован издательским домом «Коммерсантъ» при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.



Партнерами мероприятия стали ГК «Интерлизинг», «Россельхозбанк», так же был предоставлен спецтранспорт от автосалонов «Самара-Авто Юг» — Mitsubishi и «Самара –Моторс» — Mercedes-Benz.

В прошлом году форум затронул вопросы ресурсосберегающего земледелия, современные технологии обработки почв, новые возможности защиты растений и современную сельхозтехнику. На этот раз основной темой мероприятия стала реализация нацпроекта по экспорту АПК и всех возможных инструментах и мерах поддержки отрасли, которые реализуются у нас в регионе.

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК» успешно реализуется в регионе. Основными позициями в экспорте в 2018 году были продукция масложировой отрасли и зерновые культуры.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгения Афанасьева, губерния уже приблизилась к выполнению целевых показателей нацпроекта. «Плановый показатель экспорта продукции АПК на 2019 год составляет $220 млн в год, однако по состоянию на 1 ноября регион достиг уровня $280 млн. Это даже выше целевого показателя 2024 года — $250 млн долларов. В структуре экспорта по-прежнему доминирует масложировая отрасль. Также высоким спросом пользуется зерновая продукция, а именно пшеница и ячмень. Наиболее крупные поставки осуществляются в Иран. На втором месте находится Турция, далее идут страны ближнего зарубежья — Казахстан и Узбекистан. Продукция АПК Самарской области востребована в 50 странах мира», — сообщил господин Афанасьев.

По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия, в регионе особое внимание уделяется восстановлению и строительству оросительных систем. Целевым показателем 2019 года является ввод в оборот 1440 га орошаемых земель. «Несмотря на относительно скромные цифры, в будущем мы рассчитываем на увеличение финансирования объемов господдержки на мелиорацию из бюджетов всех уровней в рамках нацпроекта. Сельхозпроизводители охотно обращаются за помощью», — подчеркнул замминистра.

Депутат Самарской губернской думы, член комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Виталий Коротких рассказал про необходимость эффективного использования земельных ресурсов в АПК. «Повышение эффективности земельных ресурсов является важнейшим фактором увеличения производства и снижения затрат. Сегодня пайщики, зачастую не знают, обрабатывается ли пай, не могут контролировать его использование. Они не знают, как им распорядиться, считая пай бумагой, иллюзией из 90-х. При работе с такими землями несут риски и сельхозпроизводители, избегая затрат на развитие таких территорий. Сегодня на повестке дня стоит создание такого механизма, который позволит собственникам увидеть возможности паев, а аграриям получить возможность использования по назначению и гарантии для инвестирования в земельные участки, поделенные на паи. В данном случае будут выполнены стоящие перед государством задачи в сфере сельского хозяйства», — заявил парламентарий.

Врио руководителя Управления Россельхознадзора по Самарской области Харис Якуббаев в своем докладе сообщил о роли ведомства для экспортеров продукции АПК. «Самарская область активно занимается в реализации нацпроекта по экспорту АПК. Продукция отправляется в виде кормовых добавок, шротов, жмыхов. Россельхознадзор изучает спрос стран-потребителей — кому, что нужно в мире. И активно занимаемся изучением тех предприятий, которые хотели бы поставлять свою продукцию на экспорт. Сама документационная составляющая, оформление — непростое дело. В каждой стране-импортере свои требования к любому виду продукции. Если мы берем зерновую составляющую, то требования в других странах самые разные: и по белку, и по пестицидам, и по всем видам заболеваний, если они есть, и, уже не говоря о карантинных сорных растениях. Значит, прежде, чем отправить продукцию, заявляется предприятие, у которого есть желание экспортировать, мы с ними очень активно занимаемся. И пытаемся снять те вопросы, которые могут возникнуть во время экспорта данной продукции», — пояснил господин Якуббаев.

Глава представительства Hanjin Transportation в России Андрей Григоров поделился опытом снижения рисков при реализации внешнеэкономических контрактов в сельскохозяйственной отрасли. «Во внешнеэкономической деятельности важны оптимальные условия поставки, эффективная система доставки, правильный выбор партнеров, обработка и хранение грузов, таможенное оформление. Влияют и внешние коммуникации, профессионализм сотрудников. Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) — это международные правила, признанные правительственными органами, юридическими компаниями и коммерсантами по всему миру как толкование наиболее применимых в международной торговле терминов. В рамках таких правил фиксируется распределение издержек по транспортировке товара между продавцом и покупателем, а также определяется момент перехода с продавца на покупателя риска утраты и повреждения товара», — отметил глава представительства Hanjin Transportation в России.

Директор самарского филиала ГК «Интерлизинг» Ольга Лобина поделилась информацией про технологии лизинга для оперативных решений. «Лизинг — это финансовый инструмент для сельхозтоваропроизводителей, позволяющий приобрести технику без существенных привлечений денежных средств собственного оборота. Объектом финансирования может быть как сельхозтехника, так и специальное оборудование. Заявки рассматриваются в самые короткие сроки, необходимо лишь подать заявку в нашу организацию. По итогам двух последних лет в лизинг оформили тракторы, комбайны, навесное оборудование на сумму свыше 500 млн руб. В отличие от кредитных организаций у клиентов не берется залог. При такой форме сотрудничества ведется упрощенный документооборот, а скорость рассмотрения сделки составляет один рабочий день», — отметила госпожа Лобина.

Руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Сафронов рассказал о региональной товарной символике –системе «Самарский продукт». «Наша задача — сформировать высокую конкурентную среду на внутреннем рынке в эпоху глобализации. Региональный товарный бренд — основа имиджа области на российском и внешнем рынках. В Самарской области он является синергией местного туристического бренда и имеет товарную подоплеку. Организации, имеющие производство на территории региона, могут иметь промаркированные товары совершенно бесплатно. Участниками проекта стали уже более 80 производителей. Это не только продукты питания, но и представители машиностроительной отрасли, и даже ремесленники с рестораторами. В проекте участвуют ведущие торговые сети, где брендированный товар помечен специальными маркерами. Важно донести до потребителей, что в Самарской области производится много чего хорошего и качественного», — подчеркнул чиновник.