В Челябинске и Москве задержали радикалов, вербовавших террористов в Сирию

Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России и Росгвардией одновременно в Челябинске и Москве задержали четырех мужчин, подозреваемых в организации террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба полицейского главка региона.

Установлено, что задержанный 24-летний челябинец исповедует радикальные религиозные течения. Он в ходе личных встреч и через интернет вербовал людей для участия в террористической деятельности на территории Сирии. У него дома при обыске были обнаружены патроны от пистолета Макарова и автомата Калашникова, а также запрещенная экстремистская литература.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении трех других мужчин, задержанных в Челябинске и в Москве, решается вопрос о принятии процессуальных решений.