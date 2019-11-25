В Екатеринбурге создали структуру для управления стадионом «Екатеринбург Арена»

Власти Свердловской области создали организацию для управления стадионом «Екатеринбург Арена» после его перехода из федеральной в региональную собственность. По данным «СПАРК-Интерфакс», одноименное государственное автономное учреждение было создано 20 ноября. Его руководителем назначен Владимир Вендланд. Из 25 видов деятельности основным является «Деятельность спортивных объектов».

Напомним, в середине октября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче в собственность области стадиона «Екатеринбург Арена». В перечне объектов, которые будут переданы помимо самого стадиона значатся еще 23 объекта на его территории. Передача имущества должна быть завершена до 1 января 2020 года.

Центральный стадион, который был построен в 1956 году, имеет статус объекта культурного наследия и включен в список памятников культуры государственного значения. В 2012 году, после утверждения Екатеринбурга в списке 11 городов-организаторов ЧМ-2018, было принято решение о реконструкции стадиона — для приведения его в соответствие с требованиями FIFA. На работы было потрачено 12,2 млрд руб. Вместимость стадиона была увеличена с 27 тыс. мест до 35 тыс., площадь — с 10,7 га до 11 га. После завершения реконструкции Центральный стадион был передан в собственность федеральным властям. Ранее директор Центрального стадиона Оксана Тищенко говорила, что содержание «Екатеринбург Арены» обходится федеральному бюджету в 335 млн руб. в год.

Подробнее о передаче стадиона в региональную собственность — в материале “Ъ-Урал” «Урал выходит на арену»

Анастасия Реутова