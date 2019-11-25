Осужденный за терроризм челябинец избежал тюремного срока

Центральный окружной военный суд признал жителя Челябинска виновным в участии в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Его приговорили к 11 годам лишения свободы и лишению права заниматься администрированием сайтов и каналов с использованием телекоммуникационных сетей в течение трех лет, сообщают в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Но, поскольку у осужденного есть заболевание, которое препятствует его нахождению в колонии, от основного наказания его освободили.

Суд установил, что челябинец был приверженцем идеологии и активным членом запрещенной организации. Он занимался вовлечением в террористическую деятельность новых людей, распространял в интернете идеи построения Халифата, оправдывал терроризм.