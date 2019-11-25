Мутко предложил внести сроки завершения долгостроев в единую систему жилищного строительства

В Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) нужно сформировать для каждого региона паспорт с данными о проблемных объектах, предложил вице-премьер Виталий Мутко на совещании по нацпроекту «Жилье и городская среда». Благодаря новым данным в ЕИСЖС участники долевого строительства, чьи права были нарушены, смогли бы узнать, кто и в какие сроки должен урегулировать их вопрос, пояснил господин Мутко.

В совещании также участвовали замглавы Минстроя Никита Стасишин, генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, замгендиректора ДОМ.РФ и гендиректор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Олег Говорун. Согласно пресс-релизу ДОМ.РФ (есть у “Ъ”), в 2020 году в рамках ЕИСЖС сформируют систему статистического учета по полному циклу жилищного строительства: от градостроительной документации до сделки с жильем на первичном и вторичном рынке. Единая информационная система находится на портале наш.дом.рф.

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