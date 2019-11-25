Новосибирские поставщики медизделий не смогли оспорить обвинение в картеле

Седьмой арбитражный апелляционный суд Томска поддержал решение УФАС о картельном сговоре группы из семи новосибирских поставщиков медизделий. Как сообщило новосибирское УФАС, ответчикам присудили административные штрафы на сумму около 160 млн руб.

Ранее антимонопольщики выявили картельный сговор между ООО «Фаворит», ООО «Медицинские системы», ООО «Фарм­интер», ООО «Новомед», ООО «Клатона», ООО «Инфомед» и ООО «Легион Новосибирск». По материалам УФАС, с 2015 по 2018 год компании приняли участие в 191 аукционе на поставку медоборудования и медизделий, по итогам которых ими заключено 187 госконтрактов, а их доход в результате победы на аукционах превысил 6,4 млрд руб. По материалам УФАС, компании выступали на торгах как самостоятельные участники, но действовали в интересах друг друга. Служба признала компании нарушившими антимонопольное законодательство.

Поставщики не согласились с таким решением. Директор всех компаний Евгений Первушин тогда заявил “Ъ”, что все было проведено в рамках закона. Компании попытались оспорить решение антимопонопольного органа в суде. Арбитражный суд Новосибирской области и Седьмой арбитражный апелляционный суд поддержали решение УФАС. По материалам суда, заявители участвовали в аукционах, как правило, парами, а в большинстве случаев подавали по одному ценовому предложению, минимально снижая начальные цены контрактов.

Подробнее об обвинении УФАС — в материале “Ъ” «Семеро картель не ждут»

Вета Наумова