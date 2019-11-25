Бизнесу назначено

Проблемы инвестиционного климата, налогового бремени и нацпроектов: предприниматели в ожидании беседы с Владимиром Путиным. До конца года должна состояться традиционная встреча президента с представителями крупного бизнеса. Об этом “Ъ FM” сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он рассказал, что президент лично подтвердил встречу во время вручения госнаград в Кремле. Что бизнес планирует донести до Владимира Путина? И чего ждать от этой беседы? Выяснял Александр Рассохин.

Ежегодно в преддверии Нового года Владимир Путин принимает в Кремле представителей крупного бизнеса. Предприниматели делятся с главой государства насущными проблемами и предложениями. Не за горами новая встреча, сообщил “Ъ FM” президент РСПП Александр Шохин, правда, дата пока неизвестна: «Повестка, как правило, актуальная. Встреча традиционно состоит из двух частей: формально публичной и неформально доверительной».

Но что предприниматели могут обсудить с президентом? Одной из тем может стать инвестиционный климат, о котором в последние годы говорят все с большей озабоченностью, особенно на фоне дела основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, подчеркивает глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи: «Есть атмосфера страха, ее необходимо начинать снимать. В противном случае люди не будут вкладываться в долгосрочные проекты, вести бизнес с расчетом на то, что у них будут инвестиции окупаться 10-15 лет. Они будут играть “в короткую”. Хотелось бы, чтобы у нас была конкурентоспособная экономика. Но без инвестиций в основной капитал это невозможно».

На прошлой неделе заработал сервис, на котором предприниматели могут пожаловаться на действия силовиков. Давление со стороны правоохранителей остается большой проблемой для бизнеса, отмечает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова, как и гнетущее налоговое бремя: «Очень серьезные опасения, когда за любой шаг есть угроза уголовного и остального преследования. Еще один вопрос — это, конечно, национальные проекты. Это очень серьезные деньги, государство возлагает большие надежды на то, что они сейчас будут локомотивом для развития. Есть определенные проблемы с использованием этих денег.

Во всех странах есть один рецепт — это все-таки снижение налогового бремени».

Год назад на встрече с президентом присутствовали почти 60 предпринимателей. Речь шла о конкурентоспособности российских товаров, поддержке бизнеса и о государственно-частном партнерстве. Но с тем же ГЧП проблемы возникают до сих пор, так что о нем могут вспомнить и в этот раз, полагает президент «Опоры России» Александр Калинин: «Национальные проекты предполагают значительную часть государственно-частного партнерства, а этот механизм с трудом пока реализуется. И у бизнеса есть еще большие опасения о том, правильно ли все прописано, чтобы потом либо условия этого партнерства не были нарушены, либо не наказали за те или иные действия».

Другой вопрос: насколько все просьбы и идеи предпринимателей будут услышаны Владимиром Путиным и, главное, приняты в разработку? Некоторые представители сообщества настроены оптимистично. Даже если предложения не возьмут на карандаш, президенту обрисуют реальную картину, а значит, есть шанс, что со временем ситуация начнет меняться. Впрочем, первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев на такую перспективу смотрит со скепсисом. Встречи Владимира Путина с крупным бизнесом, по его словам, давно стали ритуальными и носят скорее формальный характер как для той, так и для другой стороны.

— Мне кажется, уже никто и не надеется поднять какие-то острые вопросы, предпочтут внимать тому, что будет говорить президент и не стараться нести какие-то возмущения. — По крайней мере, раньше такие встречи приносили какой-то результат? — Да, некоторые в тюрьму отправлялись после этого. Например, Михаил Ходорковский.

Не исключено, что решающие для российского предпринимательства договоренности будут достигнуты во время неформального общения. Впрочем, там, за закрытыми дверями, они могут и остаться.

Окончательные темы встречи с Владимиром Путиным президент РСПП Александр Шохин обещал сформулировать «ближе к делу».