124 школы Удмуртии требуют капремонта

В 124 школах Удмуртии требуется проведение капремонта. Из них 16 объектов имеют износ более 50%, а три здания находятся в аварийном состоянии, сообщает пресс-служба госсовета региона со ссылкой на министра образования и науки республики Светлану Болотникову, которая выступила на заседании комитета по науке, образованию и культуре Совета федерации.

Госпожа Болотникова добавила, что в 18 муниципальных образованиях Удмуртии дети обучаются во вторую смену — это более 37 тыс. учеников. Министр отметила, что республике нужна поддержка на строительство сельских школ, которые обеспечат местами детей из близлежащих населенных пунктов. Так, школа на 160 мест нужда в д. Большое Волково, пристрой для организации питания и спортивного зала необходим в с. Селты, в с. Аксакшур нужно здание новой школы. Также Светлана Болотникова попросила сенаторов поддержать строительство культурно-спортивного комплекса с размещением детского сада и фельдшерско-акушерского пункта в д. Старая Игра. Комитет Совета Федерации поддержал предложения Удмуртии.