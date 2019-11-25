В Москве и Челябинской области задержали подозреваемых в терроризме

Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с ФСБ и Росгвардией задержали подозреваемых в совершении преступлений против общественной безопасности. Четверо мужчины были задержаны на Южном Урале и в Москве, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, один из задержанных, 24-летний челябинец, был приверженцем радикальных религиозных течений. Подозреваемый в ходе личного общения и в переписке по интернету «склонял граждан к участию в деятельности террористической организации» в Сирии. Возбуждено дело по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), в ходе обыска по месту жительства мужчины были изъяты патроны от пистолета Макарова и автомата Калашникова, а также запрещенная литература. Подозреваемого арестовали, срок его содержания под стражей не уточняется. В отношении трех других мужчин мера пресечения пока не избрана.