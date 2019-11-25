МИД России предупредил о повышенных мерах безопасности в Бельгии

Министерство иностранных дел России предупредило россиян о повышенных мерах безопасности в нескольких городах Бельгии в связи с демонстрациями сторонников движения по борьбе с насилием на гендерной почве. Напомним, 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

«Бельгия — 25 ноября в Брюсселе и Лувен ла Неве, Монсе, Турнэ, Намюре, Льеже демонстрации сторонников движения по борьбе с насилием на гендерной почве; повышенные меры безопасности; возможно ограничение движения транспорта в районах, прилегающих к местам проведения акций»,— говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИДа.

Министерство также предупредило об акциях протеста в столичном регионе Франции, запланированное представителями фермерских хозяйств на 27 ноября. «будет затруднено движение на автомагистралях A1, A4, A5, A6, A10, A11, A13, A14 и A15, возможны аналогичные трудности на др. авт.маршрутах»,— сообщил ДСКЦ.