В Гатчине загорелся товарный вагон с серой

Утром в понедельник, 25 ноября, на станции Гатчина-Товарная-Балтийская произошел пожар в вагоне поезда, перевозившего серу. Информация о чрезвычайном происшествии поступила на пульт дежурного «01» в 07:16, сообщили в региональном управлении МЧС.

На месте происшествия работали 26 спасателей, шесть единиц техники, включая пожарный поезд. По уточненным данным, горел вагон в товарном составе на общей площади 10 кв.м. Для того, чтобы справиться с огнем, пожарным потребовался ровно час.

Информация о пострадавших не поступала.