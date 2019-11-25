На Кубани за убийство пайщика осужден представитель КПК «Содружество»

Темрюкский районный суд приговорил к 13 годам лишения свободы представителя кредитно-потребительского кооператива «Содружество» Алексея Леонтьева. Осужденный признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) одного из пайщиков организации.

Как сообщают в прокуратуре Краснодарского края, убийство было совершено 1 декабря 2018 года. 44-летний представитель кооператива приехал в поселок Сенной Темрюкского района к 90-летнему мужчине. Поводом стало необходимость заново подписать договор о приеме вклада физического лица из-за якобы имевшей место неточности в предыдущем документе. В ходе разговора между мужчинами возник конфликт, и представитель кооператива убил пенсионера ударом молотка по голове. После этого он расчленил труп с помощью ножа и ножовки, поместил части тела в полимерные пакеты, вывез их на личном автомобиле и раскидал по разным мусорным контейнерам города Темрюка. Как сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю, впоследствии Алексей Леонтьев сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении.

Несмотря на то, что труп не был найден, гособвинителю удалось доказать причастность Алексея Леонтьева к совершенному преступлению. Наказание представитель кредитно-потребительского кооператива будет отбывать в колонии особого режима.

Василий Хитрых